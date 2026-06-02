;

“No será lo mismo sin ti”: Querido periodista dijo adiós a Mega y ahora debuta en canal rival

El reportero estuvo cuatro años en la señal de Vicuña Mackenna y en mayo anunció su salida. “Te vas por la puerta ancha”, le dijo un colega.

Javier Méndez

“No será lo mismo sin ti”: Querido periodista dijo adiós a Mega y ahora debuta en canal rival

“Gracias Mega. Cuatro años en un lugar increíble”. Con esas palabras, el periodista Diego Muñoz se despidió de la señal en mayo de este año.

Tras llegar en abril de 2022 al canal ubicado en Vicuña Mackenna, el comunicador dijo adiós al proyecto y no se olvidó de ninguna persona.

Un equipazo del que pude aprender siempre. De todos: periodistas, editores, camarógrafos y conductores”, explicaba en una publicación de Instagram que se llenó de palabras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

“Te vas por la puerta ancha, rodeado de cariño y con el respeto de tus pares”, le comentó Daniel Silva, compañero de la señal. “No será lo mismo el Mega sin ti”, planteó una televidente fiel.

Revisa también:

ADN

Evidentemente, no se trató del final de su carrera frente al lente, ya que el martes de esta semana finalmente debutó en las pantallas de Canal 13.

Ahora el reportero es parte del matinal Tu Día y su primera aparición fue cubriendo una noticia de último minuto: la detención de un ejecutivo bancario de origen venezolano.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto formaría parte de una estructura criminal asociada al brazo financiero del Tren de Aragua.

Durante su trayecto por los medios, el profesional de las comunicaciones también fue parte de ADN Deportes entre los años 2017 y 2019.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad