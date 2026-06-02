“No será lo mismo sin ti”: Querido periodista dijo adiós a Mega y ahora debuta en canal rival

“Gracias Mega. Cuatro años en un lugar increíble”. Con esas palabras, el periodista Diego Muñoz se despidió de la señal en mayo de este año.

Tras llegar en abril de 2022 al canal ubicado en Vicuña Mackenna, el comunicador dijo adiós al proyecto y no se olvidó de ninguna persona.

“Un equipazo del que pude aprender siempre. De todos: periodistas, editores, camarógrafos y conductores”, explicaba en una publicación de Instagram que se llenó de palabras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

“Te vas por la puerta ancha, rodeado de cariño y con el respeto de tus pares”, le comentó Daniel Silva, compañero de la señal. “No será lo mismo el Mega sin ti”, planteó una televidente fiel.

Evidentemente, no se trató del final de su carrera frente al lente, ya que el martes de esta semana finalmente debutó en las pantallas de Canal 13.

Ahora el reportero es parte del matinal Tu Día y su primera aparición fue cubriendo una noticia de último minuto: la detención de un ejecutivo bancario de origen venezolano.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto formaría parte de una estructura criminal asociada al brazo financiero del Tren de Aragua.

Durante su trayecto por los medios, el profesional de las comunicaciones también fue parte de ADN Deportes entre los años 2017 y 2019.

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