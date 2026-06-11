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Desde exigirle disculpas hasta plantear quitarle el sueldo vitalicio: oficialismo carga contra Boric por embargos del CAE

Desde el sector acusaron al expresidente de actuar como un “activista de baja estofa”.

Ruth Cárcamo

Juan Espinoza

Desde exigirle disculpas hasta plantear quitarle el sueldo vitalicio: oficialismo carga contra Boric por embargos del CAE

Desde exigirle disculpas hasta plantear quitarle el sueldo vitalicio: oficialismo carga contra Boric por embargos del CAE

12:20

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El expresidente Gabriel Boric generó una fuerte reacción en el oficialismo luego de cuestionar el pasado martes los embargos aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de la red social X, el exmandatario acusó una “contradicción” entre la dureza con que se persigue a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

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Sus declaraciones fueron cuestionadas desde el oficialismo, donde lo acusaron de mezclar dos materias distintas y de haber generado expectativas incumplidas respecto a la condonación de las deudas del CAE durante su administración.

“Activista de baja estofa”

Uno de los que reaccionó fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien compartió en X una portada de LUN en la que aparece un influencer que aseguraba haber dejado de pagar el CAE tras confiar en que la deuda sería condonada.

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Arturo Squella | Agencia UNO / Oscar Guerra

“Para la siguiente reflexión Gabriel Boric le recomiendo agregar un párrafo pidiéndole perdón a todas las personas que engañaron diciéndoles que le iban a condonar el CAE”, señaló Squella.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) cuestionó: “¿Qué tiene que ver el que se haga ejercicio de una atribución respecto a personas que fueron citadas a pagar con la necesidad de que un organismo independiente y autónomo juzgue la pertinencia de la intromisión en la privacidad de una persona?”.

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Diego Schalper |Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Por último, el senador Rojo Edwards sostuvo que “si el expresidente Boric va a actuar como un activista de baja estofa, yo personalmente voy a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio porque desfachateces de esta magnitud no podemos tolerar”.

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Rojo Edwards | Agencia UNO / FRANCISCO PAREDES

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