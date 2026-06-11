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Desde exigirle disculpas hasta plantear quitarle el sueldo vitalicio: oficialismo carga contra Boric por embargos del CAE

El expresidente Gabriel Boric generó una fuerte reacción en el oficialismo luego de cuestionar el pasado martes los embargos aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de la red social X, el exmandatario acusó una “contradicción” entre la dureza con que se persigue a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

Sus declaraciones fueron cuestionadas desde el oficialismo, donde lo acusaron de mezclar dos materias distintas y de haber generado expectativas incumplidas respecto a la condonación de las deudas del CAE durante su administración.

“Activista de baja estofa”

Uno de los que reaccionó fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien compartió en X una portada de LUN en la que aparece un influencer que aseguraba haber dejado de pagar el CAE tras confiar en que la deuda sería condonada .

Arturo Squella | Agencia UNO / Oscar Guerra Ampliar

“Para la siguiente reflexión Gabriel Boric le recomiendo agregar un párrafo pidiéndole perdón a todas las personas que engañaron diciéndoles que le iban a condonar el CAE”, señaló Squella.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) cuestionó: “¿Qué tiene que ver el que se haga ejercicio de una atribución respecto a personas que fueron citadas a pagar con la necesidad de que un organismo independiente y autónomo juzgue la pertinencia de la intromisión en la privacidad de una persona?”.

Diego Schalper |Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Por último, el senador Rojo Edwards sostuvo que “si el expresidente Boric va a actuar como un activista de baja estofa, yo personalmente voy a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio porque desfachateces de esta magnitud no podemos tolerar”.