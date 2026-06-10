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Cataldo reconoce que promesa de condonar el CAE influyó en la morosidad, pero apunta a la pandemia como principal causa: “Es innegable”

El exministro afirmó que la campaña pudo influir en algunos deudores, pero atribuyó el fenómeno principalmente a la crisis sanitaria.

Martín Neut

Nicolás Cataldo

Nicolás Cataldo / Oscar Guerra

El exministro de Educación Nicolás Cataldo reconoció que la promesa de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante la campaña presidencial de Gabriel Boric pudo influir en el aumento de la morosidad, aunque sostuvo que no fue el principal factor detrás del fenómeno.

En entrevista con 24 Horas, Cataldo afirmó que “me parece que hay un papel, es innegable”, al ser consultado sobre si el compromiso de eliminar la deuda estudiantil incentivó a algunas personas a dejar de pagar.

Sin embargo, enfatizó que atribuir el incremento de la mora únicamente a esa promesa es una conclusión errónea.

Según explicó, los efectos económicos derivados de la pandemia tuvieron una incidencia mucho más relevante en la capacidad de pago de los deudores.

“No es serio, sensato ni razonable”

“La coyuntura del período 2022, 2024, 2025, el papel de la pandemia y el arrastre que generó la pandemia en términos de las finanzas personales, diría que fue muy determinante en la creación de este fenómeno de crecimiento de la mora“, señaló.

Cataldo también cuestionó las críticas provenientes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando que forman parte de una estrategia para justificar los procesos de cobro y embargo contra deudores del CAE.

En esa línea, insistió en que “no es serio, sensato ni razonable” sostener que el aumento de la morosidad se explica exclusivamente por una promesa de campaña.

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