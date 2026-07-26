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FOTO. La Fórmula 1 confirma el regreso de Sepang: Malasia reemplazará al suspendido GP de Baréin este 2026

El histórico circuito de Sepang acogerá la competencia el próximo 4 de octubre, manteniendo el patrocinio de Baréin tras la suspensión causada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.

Gonzalo Miranda

Circuito Internacional de Sepang

Circuito Internacional de Sepang

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) hicieron oficial este domingo la reestructuración del calendario para la presente temporada.

El Gran Premio de Baréin, cuya realización estaba programada originalmente para el mes de abril y debió ser cancelado por el conflicto armado entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, se disputará finalmente en el circuito de Sepang, en Malasia.

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A través de un comunicado conjunto, las entidades confirmaron que el evento se celebrará el próximo 4 de octubre. Asimismo, se precisó que la carrera mantendrá su denominación oficial como “Gran Premio Gulf Air de Baréin”, añadiendo la coletilla “en Malasia” al final del nombre comercial.

Esta solución fue posible gracias a un acuerdo multilateral entre la F1, la FIA y los gobiernos de Baréin y Malasia, permitiendo rescatar una fecha que había quedado en el aire desde el pasado 14 de marzo, cuando se anunció la suspensión tanto de la cita en Sakhir como del Gran Premio de Arabia Saudita (previsto para el 19 de abril).

Desde la Fórmula 1 y la FIA destacaron que la elección de Sepang (trazado que no albergaba una carrera del Gran Circo desde 2017) “demuestra la capacidad del deporte para adaptarse rápidamente y encontrar la manera de garantizar que los aficionados, socios y todo el ecosistema sigan disfrutando de un calendario extenso y emocionante”.

Por su parte, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, valoró el esfuerzo logístico y diplomático para mantener la fecha en el campeonato:

“Una vez más, este deporte ha demostrado su capacidad de adaptación, de encontrar soluciones y de cumplir con las expectativas, creando un momento emocionante para todos los seguidores de la Fórmula 1”, señaló el dirigente italiano, agradeciendo además la visión y compromiso del gobierno bareiní con la categoría desde su incorporación en 2004.

Con esta decisión, la categoría reina del automovilismo volverá a rugir en suelo malasio, en una temporada que ya había tenido a Baréin como protagonista durante los ensayos de pretemporada realizados en febrero, previo al escalamiento del conflicto en la región.

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