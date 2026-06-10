Biministro Alvarado responde a Boric por embargos del CAE: “Si no cumplió, no es problema de este gobierno”
El secretario de Estado aseguró que la actual administración es “seria y responsable” y que “está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos”.
El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las críticas que formuló este martes el expresidente Gabriel Boric por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
A través de la red social X, el exmandatario acusó una “contradicción” en el oficialismo entre la dureza con que se persigue a quienes mantienen deudas por estudios superiores y el rechazo al levantamiento del secreto bancario.
“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”, señaló.
“No es problema de este gobierno”
Desde La Moneda, Alvarado señaló en un punto de prensa: “Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera cómo corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”.
“Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, agregó.
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En esa línea, el biministro sostuvo que “cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.
“Este es un gobierno serio y responsable, que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a $3,5 millones”, concluyó.
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