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Carabineros despliega operativo de copamiento en la población El Castillo y deja detenidos por órdenes de detención vigentes

La acción policial en la comuna de La Pintana terminó con capturas por causas pendientes, además de controles y fiscalizaciones en distintos puntos del sector.

Martín Neut

Carabineros despliega operativo de copamiento en la población El Castillo y deja detenidos por órdenes de detención vigentes

Carabineros despliega operativo de copamiento en la población El Castillo y deja detenidos por órdenes de detención vigentes / Sebastian Beltran

Carabineros realiza un nuevo operativo de copamiento en la población El Castillo, en La Pintana, como parte de un despliegue preventivo que se ha repetido en distintos sectores de la región Metropolitana durante los últimos días.

El procedimiento comenzó cerca de las 20:00 horas e incluye patrullajes preventivos, controles de identidad y tránsito, además de fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes.

La intervención se enmarca en un plan de trabajo comunal coordinado con organizaciones vecinales.

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“Esta intervención viene planificada hace varias semanas y es resultado de un plan que estamos implementando en la comuna de La Pintana, donde hemos tenido varias reuniones con las juntas de vecinos”, explicó el coronel Manuel Aguilera, prefecto de la Prefectura Metropolitana Sur.

Se registran tres detenidos

Durante el operativo, además, se retiraron cámaras de seguridad instaladas de forma irregular y se despejaron rucos y pasajes cerrados con cadenas.

“Ahora estamos haciendo el copamiento con personal territorial, con apoyo de la Prefectura Aérea, del GOPE, de personal COP y hasta el momento tenemos detenidos por distintos motivos: por órdenes vigentes, por tráfico y microtráfico”, agregó Aguilera.

Hasta las 21:00 horas se registraban tres detenidos con órdenes vigentes por delitos como lesiones y porte de armas, además de personas vinculadas a tráfico de drogas. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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