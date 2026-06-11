Árbitro somalí que fue vetado del Mundial 2026 recibe tremenda noticia de la UEFA: anuncio oficial / Anadolu

Este jueves, la UEFA anunció que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien fue vetado del Mundial 2026, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa, duelo programado para el próximo 12 de agosto.

Artan había sido seleccionado por la FIFA para arbitrar en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el primer juez de Somalia en alcanzar ese logro. Sin embargo, hace unos días sufrió un duro revés cuando intentó ingresar a Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial.

Aunque contaba con una visa válida, las autoridades estadounidenses rechazaron su entrada al país por motivos relacionados con el proceso de verificación migratoria. Debido a esta situación, el réferi africano finalmente no podrá participar en el torneo planetario.

La designación de Artan para dirigir la final entre PSG y Aston Villa ha sido interpretada por muchos como un reconocimiento de la UEFA a su carrera arbitral tras quedarse fuera del Mundial.