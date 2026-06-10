El árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, se convirtió en una completa figura en su país tras no poder ingresar a Estados Unidos para dirigir en el Mundial 2026. El juez había sido designado por la FIFA para estar por primera vez en una Copa del Mundo, pero las autoridades estadounidenses le negaron su presencia.

A raíz de esto, Abdulkadir tuvo que regresar a Somalia, donde fue recibido a estadio lleno por los fanáticos del fútbol en ese país. El árbitro es considerado uno de los mejores en África. Incluso, recibió el premio al mejor juez de la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

🇸🇴🤯 En Somalia, pasó esta locura: Un Estadio repleto recibiendo como un verdadero héroe a Omar Abdulkadir Artan, el árbitro que Estados Unidos negó su ingreso para el Mundial. pic.twitter.com/2NuEll10Zl — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) June 10, 2026

La respuesta de Gianni Infantino sobre esta polémica

Durante la jornada de este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino habló con los medios de comunicación y entregó su postura sobre lo ocurrido con Omar Abdulkadir Artan en Estados Unidos.

“Muy desagradable lo del árbitro de África, pero hay que entender que no somos los reyes del mundo y no podemos estar por encima de los gobiernos y de sus normas... La seguridad es primordial y hay que respetar las decisiones que se toman. Les pido que confíen y trabajamos para que la situación se resuelva de la mejor manera“, aseguró Infantino.