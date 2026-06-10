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VIDEO. Nunca antes se había visto este recibimiento a un árbitro en su país: ¡a estadio lleno!

Omar Abdulkadir Artan no pudo ingresar a Estados Unidos para dirigir el Mundial 2026 por problemas con las autoridades y así lo recibieron en su país.

Lucas San Martín

(Photo by Hassan Ali Elmi / AFP via Getty Images)

(Photo by Hassan Ali Elmi / AFP via Getty Images) / HASSAN ALI ELMI

El árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, se convirtió en una completa figura en su país tras no poder ingresar a Estados Unidos para dirigir en el Mundial 2026. El juez había sido designado por la FIFA para estar por primera vez en una Copa del Mundo, pero las autoridades estadounidenses le negaron su presencia.

A raíz de esto, Abdulkadir tuvo que regresar a Somalia, donde fue recibido a estadio lleno por los fanáticos del fútbol en ese país. El árbitro es considerado uno de los mejores en África. Incluso, recibió el premio al mejor juez de la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

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La respuesta de Gianni Infantino sobre esta polémica

Durante la jornada de este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino habló con los medios de comunicación y entregó su postura sobre lo ocurrido con Omar Abdulkadir Artan en Estados Unidos.

“Muy desagradable lo del árbitro de África, pero hay que entender que no somos los reyes del mundo y no podemos estar por encima de los gobiernos y de sus normas... La seguridad es primordial y hay que respetar las decisiones que se toman. Les pido que confíen y trabajamos para que la situación se resuelva de la mejor manera“, aseguró Infantino.

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