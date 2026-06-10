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Mujer pasó cuatro años creyendo que tenía cáncer terminal: condenan a Hospital de Iquique por diagnóstico erróneo y ordena millonaria indemnización

Al no realizar los exámenes exigidos para confirmar la enfermedad, el recinto asistencial mantuvo a la afectada bajo tratamientos invasivos y una prolongada incertidumbre sobre su futuro.

Martín Neut

Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames

Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames

El Tercer Juzgado de Letras de Iquique condenó al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames y al Servicio de Salud de Tarapacá a pagar $100 millones en indemnizaciones por daño moral a una paciente que fue diagnosticada erróneamente con cáncer y a su hija cuidadora.

Según estableció el tribunal, el recinto asistencial informó a la mujer que padecía un cáncer urotelial de uréter derecho sin realizar los exámenes necesarios para confirmar o descartar la enfermedad, incumpliendo los protocolos clínicos exigidos para estos casos.

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La sentencia concluyó que la paciente permaneció durante más de cuatro años sometida a tratamientos médicos y creyendo que enfrentaba una enfermedad terminal.

“El daño sufrido deriva de la negligencia”

En ese contexto, el fallo señala que estuvo “a la espera de su fallecimiento producto del cáncer diagnosticado”.

Asimismo, la resolución sostiene que “el daño sufrido por las demandantes deriva de la negligencia médica inexcusable de los demandados”, y recalca que la información entregada a la paciente era incorrecta debido a que no se siguieron los procedimientos establecidos.

Por estos hechos, el tribunal ordenó el pago de $60 millones para la paciente y $40 millones para su hija, al considerar que ambas sufrieron las consecuencias de la falta de servicio atribuida al hospital y al Servicio de Salud de Tarapacá.

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