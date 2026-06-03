Cámara de Diputados aprueba proyecto que sube el sueldo mínimo: pasa al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual a $553.553 a contar de mayo de este año.

La iniciativa recibió 136 votos a favor y ahora continuará su tramitación en el Senado.

El texto también contempla ajustes a la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar. La discusión se dio luego de negociaciones entre el Ejecutivo y parlamentarios, que permitieron elevar la propuesta inicial del Gobierno.

¿En cuánto quedará el sueldo mínimo en Chile?

Originalmente, el Ejecutivo había planteado subir el ingreso mínimo desde $539.000 a $546.546, es decir, un incremento de $7.546. Sin embargo, durante el debate legislativo se acordó un reajuste mayor, equivalente a un 2,7%.

De esta forma, el salario mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años quedará fijado en $553.553, con efecto retroactivo al 1 de mayo de 2026. La cifra representa un aumento de $14.553 respecto del monto vigente.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, agradeció el respaldo en la Cámara y defendió la necesidad de equilibrar el reajuste con el actual escenario económico. “Quiero agradecer el apoyo de las y los diputados que nos apoyaron en esta medida”, señaló.

La autoridad agregó que el Gobierno busca recuperar la actividad económica y mejorar las oportunidades laborales, pero insistió en que se debe actuar con realismo. “Tenemos una tasa de desempleo sobre el 9,1%, en las mujeres es de 10,5%, y en los jóvenes casi 23%”, advirtió.

Rau también apuntó al débil desempeño económico reciente. “Tenemos una economía que, lamentablemente, decrece. Las cifras de Imacec así lo demuestran los meses de enero, febrero, marzo y abril”, afirmó.

Finalmente, el ministro explicó que el reajuste tendrá dos etapas. “Un primer ajuste es de 2,7%, que es el IPC acumulado entre los meses de enero y abril. Y la segunda alza va a ser el 1 de enero del año 2027”, indicó. Sobre la retroactividad, precisó: “No es la primera vez que ocurre, se reajusta de forma retroactiva”.