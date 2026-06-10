Grabó a su nieta en secreto durante cuatro años: adulto mayor es formalizado por producir material de explotación sexual infantil

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Prisión preventiva para sujeto que grababa de forma oculta a su nieta

Un hombre de 62 años quedó en prisión preventiva en Alto Hospicio tras ser formalizado por producción y almacenamiento de material de explotación sexual infantil y captación de imágenes de connotación sexual.

El sujeto grababa de manera oculta a su nieta en su domicilio y registraba por debajo de la ropa a mujeres y escolares en la vía pública.

La investigación penal se inició el 30 de mayo de 2026, luego de que el padre de la menor descubriera los archivos delictivos en una plataforma de almacenamiento digital de acceso compartido.

La fiscal de la causa, Camila Albarracín, explicó que “esto se develó a propósito de una denuncia realizado por el padre de la víctima, quien encontró en su computador familiar, específicamente en el Google Drive, almacenado este material, lo que permitió que la brigada de delitos sexuales de la PDI pudiera incautar este material”.

90 días para la investigación

Tras la denuncia, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI detuvo al imputado el 9 de junio e incautó sus dispositivos tecnológicos.

El análisis posterior reveló 21 archivos audiovisuales captados entre 2022 y 2026; de ellos, 17 corresponden a registros de su nieta —comenzando cuando ella tenía 13 años— obtenidos escondiendo el celular en el inmueble, mientras que los restantes exhiben tomas no consentidas en la vía pública.

El tribunal decretó la medida cautelar más gravosa por considerar al imputado un peligro para la sociedad y las víctimas, aplicando además las agravantes de parentesco y abuso de una relación de confianza.

La justicia otorgó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la policía civil trabajará en identificar al resto de las afectadas en los espacios públicos.