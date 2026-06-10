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Otro equipo del fútbol chileno arriesga la pérdida de puntos: sanción inminente

Curicó Unido incumplió el reglamento Sub 21 y podría enfrentar una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que impactaría directamente en la tabla de posiciones de la Primera B.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La primera rueda de la Primera B 2026 llegó a su fin, aunque la tabla de posiciones aún podría sufrir modificaciones. Esto, debido a que Curicó Unido quedó expuesto a una posible resta de puntos por un incumplimiento de las bases del torneo de Ascenso.

En concreto, el cuadro tortero no cumplió con el mínimo de minutos exigidos para jugadores Sub 21 durante el primer semestre. Según el informe actualizado en la página del Campeonato Chileno, el equipo de Damián Muñoz acumuló 909 minutos, cifra inferior a los 945 que se exigen por reglamento para las primeras 15 fechas.

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De acuerdo a la información de VLN Noticias, medio que advirtió del caso, el incumplimiento podría derivar en una denuncia de oficio ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, organismo que deberá revisar el caso y determinar si corresponde aplicar una sanción.

En caso de prosperar la denuncia, que aparece como inminente, Curicó Unido arriesga una resta de tres puntos, situación que podría afectar su ubicación en la tabla de posiciones y sus aspiraciones de luchar por el ascenso a la Primera División.

Actualmente, el elenco de Región del Maule suma 18 puntos y se ubica en la duodécima posición de la Primera B. Si se concreta la resta de tres puntos, bajaría un puesto en la tabla, superando únicamente a Deportes Iquique (13), Deportes Santa Cruz (12) y Rangers de Talca (3).

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