Echeverría le da un espaldarazo a Córdova: “Tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección” / Agencia Getty

Uno de los jugadores más experimentados de la selección chilena en el actual proceso, con Nicolás Córdova como interino, es el volante Rodrigo Echeverría.

Con 31 años, el volante del León de México vive en carne propia el hecho de vivir en un país mundialista sin que La Roja pueda estar presente.

“Hay tristeza por estar fuera, pero nos estamos preparando para que no vuelva a pasar más esto de no ir al Mundial. Tenemos muy buenos jugadores a los cuales les podemos sacar rendimiento con tal de clasificar al próximo”, recalcó en diálogo con ADN Deportes, apuntando a que ve materia prima para tener un buen recambio.

“Ir probando jugadores ayuda, veo mucho jugador bueno en el fútbol chileno. Entrenamos con la sub 20 y veo buen rendimiento para sacarle provecho y hacer fuerte a la adulta. Nos duele no estar en el Mundial, pero tenemos que prepararnos para ir al próximo”, dijo Rodrigo Echeverría, confiando en el hecho de que los más jóvenes puedan sumar experiencia jugando en el exterior.

“Hay que tratar de estar lo más posible afuera, te cambia el ritmo de juego y el roce. Eso se hace con esfuerzo y sacrificio, es grato representar a tu país fuera”, comentó.

Rodrigo Echeverría y el cuerpo técnico de La Roja

En la charla con ADN Deportes, el exvolante de Everton y la U de Chile destacó los trabajos que lidera Nicolás Córdova.

“Se ha mantenido un proceso muy bueno. Nicolás trabaja de muy buena forma, tiene muy buenos trabajos en todas las líneas y eso se agradece, te ordena un poco. Estamos trabajando muy serio, con la confianza de hacer las cosas bien y espero que sigamos por este camino”, dijo, dándole un espaldarazo al quien lidera a la selección chilena.

“Lo ha hecho bien, tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección de buena manera. Confiamos en el proceso y los trabajos que está haciendo. Mientras él esté, hay que seguirlo al pie de la letra y acoplarnos a su idea”, comentó, junto con abordar la chance de que Manuel Pellegrini pueda hacerse cargo del equipo.

“Que se lo nombre es muy gratificante, lleva mucho tiempo en Europa y tiene mucho mérito para dirigir a la selección, pero no sé lo que vaya a pasar. Hay que estar a disposición de lo que sea”, cerró Rodrigo Echeverría.