Colo Colo quiere dar el golpe en el mercado de fichajes: disputará el Mundial 2026

30 DE MAYO DE 2026, LA SERENA Los jugadores de Colo-Colo festejan el gol de Leandro Hernandez (cc) Durante el partido, válido por la décimo cuarta fecha de la Liga de Primera, entre Deportes La Serena y Colo Colo, disputado en el estadio La Portada FOTO: MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Colo Colo ya se prepara para el inicio del mercado de pases de invierno y así reforzar su plantel de cara a la etapa final de la Liga de Primera. Aunque la prioridad de Fernando Ortiz es contratar a un volante y un extremo, no se descarta la posibilidad de fichar a un arquero.

Según información de TNT Sports, Santiago Mele es el portero que más interesa en Colo Colo. El jugador de 28 años se encuentra convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay para disputar el Mundial 2026.

A raíz de la lesión de Fernando De Paul, que lo ha dejado varias semanas fuera de las canchas, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva han aparecido como nuevas posibilidades en el arco albo. Sin embargo, esta posición le inquieta al entrenador argentino, por lo que estaría en carpeta el mundialista uruguayo.

Actualmente, Mele se encuentra en el Monterrey, donde suma 20 partidos, 31 goles recibidos y cinco vallas invictas en la pasada temporada. También cuenta con pasos en Unión de Santa Fe de Argentina, Junior de Barranquilla en Colombia, entre otros.