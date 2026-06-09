;

Colo Colo quiere dar el golpe en el mercado de fichajes: disputará el Mundial 2026

El “Cacique” empieza a ver las posibilidades disponibles en el mercado para reforzar el plantel de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera.

Lucas San Martín

30 DE MAYO DE 2026, LA SERENA Los jugadores de Colo-Colo festejan el gol de Leandro Hernandez (cc) Durante el partido, válido por la décimo cuarta fecha de la Liga de Primera, entre Deportes La Serena y Colo Colo, disputado en el estadio La Portada FOTO: MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

30 DE MAYO DE 2026, LA SERENA Los jugadores de Colo-Colo festejan el gol de Leandro Hernandez (cc) Durante el partido, válido por la décimo cuarta fecha de la Liga de Primera, entre Deportes La Serena y Colo Colo, disputado en el estadio La Portada FOTO: MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Colo Colo ya se prepara para el inicio del mercado de pases de invierno y así reforzar su plantel de cara a la etapa final de la Liga de Primera. Aunque la prioridad de Fernando Ortiz es contratar a un volante y un extremo, no se descarta la posibilidad de fichar a un arquero.

Según información de TNT Sports, Santiago Mele es el portero que más interesa en Colo Colo. El jugador de 28 años se encuentra convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay para disputar el Mundial 2026.

Más información

ADN

A raíz de la lesión de Fernando De Paul, que lo ha dejado varias semanas fuera de las canchas, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva han aparecido como nuevas posibilidades en el arco albo. Sin embargo, esta posición le inquieta al entrenador argentino, por lo que estaría en carpeta el mundialista uruguayo.

Actualmente, Mele se encuentra en el Monterrey, donde suma 20 partidos, 31 goles recibidos y cinco vallas invictas en la pasada temporada. También cuenta con pasos en Unión de Santa Fe de Argentina, Junior de Barranquilla en Colombia, entre otros.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad