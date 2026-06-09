El proyecto que podría transformar para siempre el extremo sur de Chile: costaría US$1.500 millones

Una ambiciosa propuesta de infraestructura podría cambiar de forma permanente la conectividad en el extremo sur del país.

Se trata de un proyecto que plantea construir una conexión fija bajo el Estrecho de Magallanes, con el objetivo de facilitar el tránsito hacia Tierra del Fuego.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$1.500 millones y considera la construcción de un túnel submarino de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul.

Sin embargo, especialistas advierten que el proyecto aún enfrenta importantes desafíos antes de convertirse en realidad, como las condiciones climáticas de la Patagonia.

Otro factor clave será la coordinación entre Chile y Argentina. Debido a la relevancia estratégica de la zona, cualquier avance requerirá acuerdos de cooperación y mecanismos de financiamiento entre ambos países.

Aunque el proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar, sus impulsores sostienen que podría convertirse en una de las obras de infraestructura más relevantes en las próximas décadas.