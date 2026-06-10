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Reconstrucción mamaria con Fonasa: cómo funciona el Bono PAD y cuál es el valor de la cirugía

Quienes requieran este procedimiento pueden acceder a un préstamo que cubre hasta el 85%.

Javiera Rivera

Reconstrucción mamaria con Fonasa: cómo funciona el Bono PAD y cuál es el valor de la cirugía

La reconstrucción mamaria es un procedimiento que permite recuperar la forma de la mama tras una mastectomía u otras intervenciones quirúrgicas.

Lo que muchas personas desconocen es que por Fonasa pueden acceder a distintas prestaciones de reconstrucción mamaria a través del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos médicos establecidos.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

  • Paso 1: Consultar con un especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde una reconstrucción mamaria bajo la modalidad PAD.
  • Paso 2: Revisar los prestadores en convenio a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

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  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar la disponibilidad de la prestación.
  • Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la cirugía con el centro de salud.

¿Cuánto cuesta la reconstrucción mamaria?

Entre las prestaciones disponibles se encuentra la Reconstrucción Mamaria con Colgajo TRAM o Colgajo Microquirúrgico DIEP o sus variantes, cuyos valores son:

  • Valor total: $4.651.330
  • Copago: $2.325.660
  • Cobertura del préstamo de salud: 85%
  • Monto máximo del préstamo: $1.976.820

De esta forma, las pacientes que cumplan los requisitos pueden financiar cerca de $2 millones del copago mediante el préstamo de salud.

Otras prestaciones de reconstrucción mamaria incluidas en PAD

Fonasa también contempla otras alternativas de reconstrucción mamaria, como procedimientos con implantes y reconstrucción de areola y pezón, cuyos valores y coberturas varían según la técnica utilizada.

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