Reconstrucción mamaria con Fonasa: cómo funciona el Bono PAD y cuál es el valor de la cirugía
Quienes requieran este procedimiento pueden acceder a un préstamo que cubre hasta el 85%.
La reconstrucción mamaria es un procedimiento que permite recuperar la forma de la mama tras una mastectomía u otras intervenciones quirúrgicas.
Lo que muchas personas desconocen es que por Fonasa pueden acceder a distintas prestaciones de reconstrucción mamaria a través del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).
El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos médicos establecidos.
¿Cómo acceder al Bono PAD?
- Paso 1: Consultar con un especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde una reconstrucción mamaria bajo la modalidad PAD.
- Paso 2: Revisar los prestadores en convenio a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
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- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar la disponibilidad de la prestación.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la cirugía con el centro de salud.
¿Cuánto cuesta la reconstrucción mamaria?
Entre las prestaciones disponibles se encuentra la Reconstrucción Mamaria con Colgajo TRAM o Colgajo Microquirúrgico DIEP o sus variantes, cuyos valores son:
- Valor total: $4.651.330
- Copago: $2.325.660
- Cobertura del préstamo de salud: 85%
- Monto máximo del préstamo: $1.976.820
De esta forma, las pacientes que cumplan los requisitos pueden financiar cerca de $2 millones del copago mediante el préstamo de salud.
Otras prestaciones de reconstrucción mamaria incluidas en PAD
Fonasa también contempla otras alternativas de reconstrucción mamaria, como procedimientos con implantes y reconstrucción de areola y pezón, cuyos valores y coberturas varían según la técnica utilizada.
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