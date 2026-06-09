Cirugía de glaucoma con Fonasa: cómo funciona el Bono PAD y cuánto cuesta el tratamiento

El glaucoma es una enfermedad ocular que puede provocar una pérdida progresiva de la visión si no es tratada a tiempo.

Para quienes requieren una intervención quirúrgica, Fonasa cuenta con la modalidad Bono PAD, que permite acceder al procedimiento con un valor conocido de antemano en clínicas en convenio.

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden realizarse la cirugía en establecimientos adscritos a esta modalidad.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

Paso 1: Consultar con un oftalmólogo para evaluar la condición y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico para el glaucoma.

Consultar con un oftalmólogo para evaluar la condición y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico para el glaucoma. Paso 2: Revisar los prestadores disponibles a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

Paso 3: Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación está disponible bajo esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación está disponible bajo esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la intervención con el prestador.

¿Cuánto cuesta la cirugía?

Según los valores vigentes del Bono PAD, el tratamiento quirúrgico de glaucoma contempla los siguientes montos:

Glaucoma (tratamiento quirúrgico)