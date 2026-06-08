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Operación de estrabismo con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía

A través de este beneficio, los pacientes pueden realizar el tratamiento en clínicas y centros de salud privados.

Javiera Rivera

Operación de estrabismo con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía

Las cirugías para corregir el estrabismo pueden tener un costo elevado para muchas familias. Sin embargo, hay personas que pueden acceder a este procedimiento mediante la modalidad Bono PAD.

A través de este beneficio, los pacientes pueden realizar el tratamiento en clínicas y centros de salud en convenio con Fonasa, pagando un monto previamente establecido.

El bono está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden realizar estos procedimientos en establecimientos de salud que mantienen convenio con la institución.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

  • Paso 1: Consultar con un oftalmólogo para evaluar la condición y determinar si corresponde una cirugía de estrabismo.

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  • Paso 2: Revisar los prestadores en convenio disponibles a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación se encuentra disponible bajo esta modalidad.
  • Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la cirugía con el prestador.

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

Según los valores vigentes del Bono PAD, el tratamiento quirúrgico de estrabismo para mayores de 9 años contempla los siguientes montos:

Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años

  • Valor total: $1.027.360
  • Copago: $513.680
  • Préstamo de salud: $436.630
  • Cobertura del préstamo: 85% del copago

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