Operación de estrabismo con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía
A través de este beneficio, los pacientes pueden realizar el tratamiento en clínicas y centros de salud privados.
Las cirugías para corregir el estrabismo pueden tener un costo elevado para muchas familias. Sin embargo, hay personas que pueden acceder a este procedimiento mediante la modalidad Bono PAD.
A través de este beneficio, los pacientes pueden realizar el tratamiento en clínicas y centros de salud en convenio con Fonasa, pagando un monto previamente establecido.
El bono está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden realizar estos procedimientos en establecimientos de salud que mantienen convenio con la institución.
¿Cómo acceder al Bono PAD?
- Paso 1: Consultar con un oftalmólogo para evaluar la condición y determinar si corresponde una cirugía de estrabismo.
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- Paso 2: Revisar los prestadores en convenio disponibles a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
- Paso 3: Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación se encuentra disponible bajo esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la cirugía con el prestador.
¿Cuánto cuesta el tratamiento?
Según los valores vigentes del Bono PAD, el tratamiento quirúrgico de estrabismo para mayores de 9 años contempla los siguientes montos:
Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años
- Valor total: $1.027.360
- Copago: $513.680
- Préstamo de salud: $436.630
- Cobertura del préstamo: 85% del copago
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