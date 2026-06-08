Se cerró la primera rueda en la B: así quedó la tabla, la zona de liguilla y la lucha por no descender / JUAN RIQUELME MIERES

En la jornada de este lunes se disputó la última fecha de la primera rueda de la Primera B, la cual provocó movimientos en la tabla de posiciones. Hoy se jugaron dos partidos que tuvieron emociones y sorpresas en el resultado final.

Unión Española recibió a Unión San Felipe en el Estadio Santa Laura e igualó 2-2 sobre el final del encuentro. En el desarrollo del partido, el árbitro Nicolás Pozo cobró cuatro penales, lo que impactó en el marcador.

Los goles hispanos fueron obra de Andrés Vilches (20′) y Pablo Aránguiz (90+3′), ambos desde los doce pasos. Mientras que por el lado aconcagüino convirtieron Luis García (31′) y Patricio Muñoz (90+1′), este último de penal.

En el otro partido que se jugaba en paralelo, Curicó Unido venció por la cuenta mínima a Deportes Temuco con el solitario gol de Henry Sanhueza (38′). Con esto, el “Pije” perdió la chance de recortar distancia en la parte alta de la tabla.

Así quedó la tabla de posiciones en la Primera B tras la fecha 15

Con estos resultados, Cobreloa se mantiene firme en el primer lugar del Ascenso con 29 puntos, siendo seguido de cerca por Santiago Wanderers, que tiene 26 unidades.

En tanto, la lucha por entrar a la Liguilla sigue al rojo vivo. San Marcos de Arica, Temuco, Antofagasta, San Luis, Puerto Montt y Unión Española se encuentran en puestos de clasificación. Sin embargo, en el octavo lugar hay un cuádruple empate, pero por diferencia de gol, los hispanos ocupan ese puesto.

Por otro lado, en la lucha por no descender a la Segunda División Profesional, Rangers de Talca se encuentra muy complicado, ya que solo ha sumado tres puntos en las 15 fechas. El equipo más cercano para salir del fondo es Deportes Santa Cruz, que está 9 unidades de los talquinos.