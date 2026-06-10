México-Sudáfrica: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Este jueves 11 de junio se dará inicio a una nueva Copa del Mundo. Después de cuatro años de espera, México y Sudáfrica le darán el vamos a esta esperada cita mundialista en el Estadio Azteca. El primer partido inaugural, será válido por el Grupo A, el cual completan Corea del Sur y República Checa.

Ambas selecciones se verán nuevamente las caras en un partido de apertura. La primera vez que se encontraron en el partido debut de un Mundial fue en 2010, cuando Sudáfrica recibió en su país a México. En esa ocasión, los africanos igualaron 1-1 contra los norteamericanos.

Este partido tendrá un condimento especial, ya que se disputará en el mítico Estadio Azteca, el cual ha sido protagonista en varios hitos mundialistas. “Es un estadio bendito por los dioses del fútbol. El poder de albergar el tercer partido inaugural de un Mundial es único... La magia del Azteca jugó un papel importante“, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en conferencia de prensa.

¿A qué hora es el México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

En la previa del partido, se realizará la ceremonia preliminar en la cual cantarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Además de Shakira y Burna Boy que interpretarán la canción oficial del Mundial 2026.

Por eso, a las 15:00 horas de este jueves 11 de junio comenzará a rodar el balón en la cancha del Estadio Azteca bajo la presencia de más de 87 mil espectadores en el recinto.

¿Dónde se podrá ver el México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión y todas sus plataformas de manera gratuita. También lo podrás ver en DSports, aunque esta es una opción de pago.

Mientras que, para verlo en formato streaming, lo emitirán DGO, Paramount+ y Disney+.