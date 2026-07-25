VIDEOS. ¡Lluvia de goles en el sur! Huachipato rescata un mítico empate ante Cobresal por la Liga de Primera
Los ‘acereros’ lo perdían 3-1 hasta el minuto 81, pero en 10 minutos consiguieron al menos llegar al empate.
Válido por la jornada 16 de la Liga de Primera 2026, este sábado por la noche, bajo un temporal en Talcahuano, Huachipato y Cobresal disputaron un partidazo que terminó con un espectacular 3-3.
Rafael Caroca (14′) puso en ventaja al local y se preveía un encuentro tranquilo para los ‘acereros’. Sin embargo, Cobresal despertó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador gracias a los tantos de Stefan Pino (49′), Julián Brea (56′) y un autogol de Nicolás Vargas (70′).
Cuando los de Huerta respiraban tranquilos, llegó un descuento de Maximiliano Rodríguez (81′) para darle emoción a los minutos finalesl de encuentro. El premio a la búsqueda local llegaría en el quinto minuto de descuento cuando Lionel Altamirano (90′+5) anotó el empate final.
Con el empate, Huachipato es sexto con 24 puntos, mientras que Cobresal desaprovechó la opción de salir de los puestos de descenso y quedó penúltimo con 14 unidades.
En la próxima fecha, Cobresal jugará un partido “de seis puntos” ante otro de los candaditos a descender: recibirá a Unión La Calera el sábado 1 de agosto en El Salvador; mientas que Huachipato visitará a la Universidad de Chile el domingo 2 en el Estadio Nacional.
Algunos goles del partido
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