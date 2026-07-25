Válido por la jornada 16 de la Liga de Primera 2026, este sábado por la noche, bajo un temporal en Talcahuano, Huachipato y Cobresal disputaron un partidazo que terminó con un espectacular 3-3.

Rafael Caroca (14′) puso en ventaja al local y se preveía un encuentro tranquilo para los ‘acereros’. Sin embargo, Cobresal despertó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador gracias a los tantos de Stefan Pino (49′), Julián Brea (56′) y un autogol de Nicolás Vargas (70′).

Cuando los de Huerta respiraban tranquilos, llegó un descuento de Maximiliano Rodríguez (81′) para darle emoción a los minutos finalesl de encuentro. El premio a la búsqueda local llegaría en el quinto minuto de descuento cuando Lionel Altamirano (90′+5) anotó el empate final.

Con el empate, Huachipato es sexto con 24 puntos, mientras que Cobresal desaprovechó la opción de salir de los puestos de descenso y quedó penúltimo con 14 unidades.

En la próxima fecha, Cobresal jugará un partido “de seis puntos” ante otro de los candaditos a descender: recibirá a Unión La Calera el sábado 1 de agosto en El Salvador; mientas que Huachipato visitará a la Universidad de Chile el domingo 2 en el Estadio Nacional.

Algunos goles del partido

⚽🔵⚫ Qué rechazo, Rafael



Caroca mediante remate de cabeza puso el primer golpe de Huachipato ante Cobresal, por la Fecha 16 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre2026, en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO… pic.twitter.com/tIzbnesA2Q — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 25, 2026

⚪🟠💥 ¡La agarró llenita!



Steffan Pino metió una volea dentro del área para poner la igualdad de Cobresal ante Huachipato, en este #MatchdaySábado por la Fecha 16 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/XgCtiLdwVR — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 25, 2026