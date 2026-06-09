Por lluvias, nieve y viento: 10 comunas de la Región Metropolitana bajo Alerta Temprana Preventiva / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana, debido al avance de un evento meteorológico que dejará precipitaciones, nieve y viento en distintos sectores de la capital.

La medida rige para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, y se mantendrá vigente desde este martes 9 de junio hasta que las condiciones así lo ameriten.

Lluvia, nieve y riesgo de remociones en masa en la RM

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantiene vigente el aviso por viento normal a moderado en cordillera de la región, entre este martes 9 y el miércoles 10 de junio.

El pronóstico contempla precipitaciones de 5 a 10 milímetros en la cordillera de la Costa durante ambas jornadas. En el valle longitudinal se esperan entre 2 y 5 mm este martes, mientras que en precordillera podrían caer entre 5 y 10 mm hoy y entre 10 y 15 mm el miércoles.

En cordillera, en tanto, se proyectan entre 10 y 15 centímetros de nieve para ambas jornadas, con viento de 25 a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. La isoterma cero bajará desde los 3.500 metros hasta cerca de 2.200 metros durante el desarrollo del sistema.

Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió que la posibilidad de aluviones y derrumbes será “moderada para cordillera de la costa y precordillera”, mientras que se mantiene baja para valle longitudinal y cordillera.

Senapred explicó que la modificación de la alerta implica un “estado de reforzamiento de la vigilancia”, con monitoreo de las condiciones de riesgo y coordinación del sistema de emergencia.