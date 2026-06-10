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VIDEO. Jürgen Klopp recibe la camiseta de La Roja, la confunde con un club chileno y su reacción ya es viral

El entrenador alemán protagonizó un inesperado momento en la previa del Mundial 2026.

Bastián Lizama

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El reconocido entrenador alemán, Jürgen Klopp, protagonizó un inesperado momento que involucró a la selección chilena y a Colo Colo durante un evento previo al Mundial 2026 en Ciudad de México.

En la antesala del inicio de la Copa del Mundo, el exentrenador del Liverpool fue abordado por el creador de contenido chileno Pedro Canales, en una interacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El influencer se acercó al DT con la intención de regalarle la camiseta suplente de La Roja, aunque Klopp sorprendió con su reacción. Al momento de ver la indumentaria, el estratega no dudó en preguntar: “¿Colo Colo?”, pensando que recibiría la indumentaria del equipo chileno.

Ante la sorpresiva mención a los albos, el joven creador de contenido aclaró rápidamente: “No, no, Chile, para ti. Es para ti, con amor, desde Chile”.

Luego, entre risas, el influencer lanzó: “Espero que algún día puedas entrenarnos, lo necesitamos”, frase que hizo reír a Jürgen Klopp antes de posar juntos para una fotografía. La reacción del alemán generó múltiples comentarios en redes, principalmente por su conocimiento de Colo Colo.

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