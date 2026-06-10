“No es la forma”: Sindicato de Árbitros justifica su denuncia contra Javier Correa / DANIEL PINO/ AGENCIA UNO

Las declaraciones de Javier Correa contra el juez Nicolás Gamboa en la derrota de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga siguen generando eco en el fútbol chileno.

A la denuncia del propio árbitro a través de su informe, cuestión a revisar por parte del Tribunal de Disciplina, se sumó también la solicitud del Sindicato de Árbitros contra el atacante albo.

“Se interpuso una denuncia por sus declaraciones, donde él pone en duda la imparcialidad del árbitro”, explicó, en diálogo con ADN Deportes, el presidente de la orgánica sindical, Cristián Droguett, respecto a la petición de 10 fechas de sanción a Javier Correa.

“Una cosa son los errores que se pueden cometer, que trabajamos semana a semana para evitar o minimizar, pero otra cosa muy distinta es plantear que un árbitro tenga predisposición contra un equipo o un jugador, ahí se pone en cuestión la profesionalismo del árbitro y la integridad del juego”, remarcó, cuestionando las palabras del argentino.

“Estamos expuestos a la crítica y es completamente válido, pero creemos que esta no es la forma”, sentenció Cristián Droguett.

Sin embargo, según los antecedentes recopilados por ADN Deportes, la denuncia que verá el Tribunal de Disciplina es la de Nicolás Gamboa, pues los entes como los sindicatos no están habilitados para presentar quejas ante la orgánica legal de la ANFP.

De hecho, los que si pueden presentarse en el tribunal son los propios árbitros, la Comisión Arbitral, el directorio de la ANFP y los clubes.