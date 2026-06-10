Las gigantezcas diferencias entre los paquetes turísticos para ver la Copa del Mundo de Francia 1998 y el Mundial 2026 / Agencia Getty

Al momento de abordar el Mundial 2026, muchos fanáticos del fútbol en Chile apelan a la nostalgia, considerando que La Roja completará 12 años sin asistir a una Copa del Mundo.

Al margen de la gran cantidad de nacionales que fueron a ver a la selección a Brasil 2014, otro gran hito lo marcó la “Marea Roja” en Francia 1998, en medio de la bonanza económica que gozaba nuestro país en aquella época.

Yendo a los archivos, queda en evidencia la diferencia que existía con tal de ir a ver a Chile. En el especial de El Mercurio previo a aquel Mundial, se puede acceder a los paquetes turísticos que contemplaba en aquel entonces Lan Chile, con un valor del dólar a 458 pesos y sin incluir las tasas de embarque ni impuestos del país.

El plan básico incluía pasaje aéreo, traslados, 3 noches en Madrid con desayuno, City tour, visita a Toledo, entradas para 3 partidos de Chile y asistencia en viaje. ¿Valor contado? Desde 2.399 dólares ($1.098.742 de la época) o en 18 cheques de 80.294 (total de $1.445.292).

Otra opción contemplaba pasaje aéreo, traslados, 2 noches en Madrid, 2 noches en Burdeos, 2 noches en Lyon, 2 noches en París, entradas para 3 partidos de Chile y asistencia en viaje. ¿El costo? Desde 2.990 dólares ($1.369.420 de la época) o en 18 cheques de 100.074 (total de $1.801.332).

A eso se suma una tercera chance, con pasaje aéreo, 18 días de recorrido entre Madrid, Burgos, Burdeos, Ginebra, Lausanne, Lyon / París y Nantes, alojamiento con desayuno, entradas para 3 partidos de Chile y asistencia en viaje. Todo desde 4.169 dólares ($1.909.402 de la época) o en 18 cheques de 139.535 (total de $2.511.630).

Todas estas cifras palidecen ante los montos que se manejan hoy por hoy de cara a la disputa del Mundial 2026, donde los precios varían en cuanto a los paquetes, considerando que la Copa del Mundo tiene tres países como sede, a diferencia de lo que ocurría con Francia en 1998.

En el caso de los paquetes VIP de FIFA, que incluye entradas premium, ver todos los juegos de una sede en Estados Unidos cuesta 8.275 dólares, casi 8 millones de pesos; montos que se elevan en caso de buscar la fórmula de seguir a una selección específica, con montos que van, por ejemplo, desde los 7 millones de pesos para seguir a Uruguay o 10 millones de pesos por ver todos los juegos de España.

El tema es que todo eso no incluye siquiera los vuelos a realizar desde Chile a Norteamerica, ni tampoco el alojamiento, comida o transporte como se promocionaba tan alegremente en Francia 1998. Claramente, otros tiempos.