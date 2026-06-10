Estos canales de TV transmiten el Mundial 2026 en Chile: guía completa para seguir la Copa del Mundo

Este jueves 11 de junio arrancará el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Para este Copa del Mundo se aumentó el número de selecciones a 48, por lo que se sumará la fase de dieciseisavos y se disputarán 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se vivirá la fiesta del fútbol mundial en Norteamérica. Pese a que Chile no logró la clasificación, todos los fanáticos de este deporte estarán pendientes de lo que suceda para así conocer al próximo campeón del mundo. Revisa acá en detalle todos los canales que transmiten el Mundial 2026 en Chile.

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 en TV abierta en Chile?

Si quieres ver esta Copa del Mundo a través de la TV abierta y gratis, tienes que saber que solamente Chilevisión transmitirá la cita mundialista. Sin embargo, el canal no emitirá todos los compromisos, ya que solo se podrán ver 34 encuentros en la fase de grupos.

Entre los partidos más destacados que estarán en Chilevisión están México vs. Sudáfrica, Brasil vs. Marruecos, Argentina vs. Argelia, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España, Colombia vs. Portugal, entre otros.

El Mundial 2026 se podrá ver completo a través de DSports. No obstante, esta es una plataforma de pago.

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 en una plataforma de streaming en Chile?

En el caso de querer ver el Mundial vía streaming, tienes que saber que estará disponible en tres plataformas: DGO, Paramount+ y Disney+. En el caso de las dos primeras, la Copa del Mundo se podrá ver completa sin ningún tipo de dificultad.

Pero en Disney+, solo estarán disponibles 30 partidos entre la fase de grupos y la fase final.