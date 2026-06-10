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Fiscalía pide 28 años de cárcel para exalcalde Raúl Torrealba por caso de corrupción en Vitacura

El Ministerio Público lo acusa de integrar una estructura que habría desviado recursos municipales por más de $761 millones entre 1996 y 2021.

Martín Neut

Raúl Torrealba

Raúl Torrealba / Diego Martin

La Fiscalía presentó este martes la acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y solicitó una pena total de 28 años de cárcel por fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre 1996 y 2021 el exjefe comunal habría participado en una estructura destinada a desviar recursos desde corporaciones ligadas al municipio, provocando un perjuicio fiscal estimado en al menos $761 millones.

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La acusación llega cinco años después del inicio de la investigación y deja a Torrealba como el único imputado que enfrentará un juicio oral.

Los detalles de las penas

El resto de los involucrados optó por procedimientos abreviados o acuerdos con la Fiscalía.

Entre ellos figura Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura, cuya autodenuncia fue clave para destapar el caso. Según declaró, por instrucción de Torrealba entregaba sobres con dinero en efectivo provenientes de entidades vinculadas al municipio.

Por los delitos imputados, la Fiscalía solicita 12 años de cárcel por fraude al fisco, seis por lavado de activos, seis por declaración maliciosa de impuestos y cuatro por obtención indebida de devoluciones tributarias.

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