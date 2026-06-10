Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto que aumenta techo de deuda estatal en US$6.200

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta en US$6.200 millones el límite de endeudamiento del Estado, por lo que la iniciativa quedó lista para ser discutida en la Sala.

La propuesta fue respaldada por 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. De ser aprobada, el techo de deuda autorizado para el Fisco pasará de US$18.000 millones a US$24.200 millones.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la solicitud responde a una mayor necesidad de financiamiento fiscal. Según señaló, esto se debe a “la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado”.

La autoridad detalló que el requerimiento adicional considera US$3.800 millones por el aumento del déficit, US$900 millones por efectos del tipo de cambio y US$1.500 millones para cubrir compromisos de pago.

Además, advirtió sobre una deuda flotante “alarmantemente elevada” y un bajo nivel de caja fiscal.