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Los próximos amistosos que jugará Chile tras su gira por Europa: rivales y calendario confirmado para La Roja

La selección chilena tendrá un receso de casi tres meses antes de volver a la competencia en septiembre y octubre.

Bastián Lizama

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La selección chilena concluyó una nueva gira de amistosos por Europa, en el marco de la fecha FIFA de junio. La Roja, bajo la conducción de Nicolás Córdova, cayó por 2-1 ante Portugal en Oeiras, Lisboa, y luego obtuvo un triunfo por el mismo marcador frente a la República Democrática del Congo en Orléans, Francia.

Con la victoria frente al cuadro africano, el combinado nacional cerró oficialmente su actividad en el primer semestre de 2026. Ahora, el plantel entrará en un receso de casi tres meses y volverá a la competencia en septiembre y octubre, de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

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Los próximos partidos de la selección chilena

Chile tendrá un exigente calendario durante la segunda parte del año, en el que se enfrentará a los tres países que albergarán el Mundial 2026, certamen que vivirá su jornada inaugural este jueves 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

El primer compromiso que jugará La Roja en el segundo semestre será frente a Canadá el 26 de septiembre, mientras que el 29 del mismo mes se medirá ante Estados Unidos.

Para la ventana de octubre, La Roja ya tiene confirmado un duelo contra México para el día 6, y solo resta definir el rival del compromiso programado para el día 3 de dicho mes.

Felipe Correa, gerente de selecciones, confirmó hace algunas semanas que estos partidos correspondientes a los meses de septiembre y octubre se disputarán en Norteamérica, con el objetivo de optimizar los traslados del plantel nacional.

Además, Correa adelantó que “en noviembre esperamos jugar contra una selección sudamericana a ida y vuelta. De visita primero y cerrar el 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

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