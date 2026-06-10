Fabián Estay, exseleccionado chileno y actual comentarista deportivo en México, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN para anticipar el inicio del Mundial 2026, que comenzará este jueves con el duelo entre la selección mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo A.

El otrora volante nacional, quien reside en el país norteamericano, relató cómo se vive la previa del torneo: “Está lloviendo muchísimo, hay un poquito de caos y manifestaciones, pero esperemos que mañana no haya ningún inconveniente para que un estadio tan emblemático como el Azteca tenga su tercera inauguración”.

“No sé si algún estadio lo podrá volver a vivir, pero así está México, así estuvo Brasil en un momento, así estuvo Sudáfrica, y esperemos que sea una fiesta muy linda, que la gente se vaya con muy buenas sensaciones de acá de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey”, añadió sobre las ciudades sede.

Consultado sobre el presente de la selección mexicana, Estay entregó un crítico análisis y sostuvo: “Algunos creen que México va a terminar en el primer lugar, pero me parece que hoy no tiene una selección tan competitiva como otras veces, entendiendo que el 2022 no pasó la fase de grupos después de ocho o siete Mundiales consecutivos".

“México se está abrazando mucho al tema de la localía y de la altura, pero si tú no lo sustentas con una idea de juego clara... No tiene hombres que tal vez te puedan resolver un partido como Messi, Mbappé o Cristiano. México se basa en el juego colectivo, en la presión alta que pueda lograr, pero yo creo que le va a costar trabajo esta primera fase. No sé si termina en primer lugar, no se ve un equipo tan potente como en otras oportunidades", remarcó.

Además, el exjugador del América señaló que “hay que ser muy respetuoso con los rivales. Sudáfrica no gana hace un año, pero a lo mejor te gana en el Azteca, quién sabe. República Checa es un equipo muy potente y Corea es un equipo muy veloz. México ha enfrentado a Corea en otras oportunidades, pero esta es otra Corea, muy diferente".

Los líos que rodean al Mundial 2026

Por otro lado, Fabián Estay se refirió a una de las grandes controversias de la Copa del Mundo: el alto costo de las entradas y de los paquetes turísticos: “Hoy, si tú apuestas por pagar doce partidos, te va a salir 60 o 70 mil dólares, está muy caro. Por eso digo que es elitista, entendiendo que hay mucha gente que a lo mejor es muy fanática, que vende su computadora, que vende su auto, que hipoteca su casa por ir a un Mundial. Eso es muy válido, porque ha pasado en otras oportunidades, pero los precios, sobre todo aquí en México, han sido muy elevados".

“Hay un tema también con los dueños de los palcos, porque aquí hay que entender que los dueños de los palcos del Azteca son dueños por 99 años, todavía quedan treinta y tantos, y no han llegado a una buena negociación", agregó.

“Veremos qué sucede en esa parte externa, si es que llueve o no llueve, las manifestaciones, etcétera. Esperemos que no haya ningún inconveniente y mañana sea una inauguración espectacular, y que sea también un partido bueno para el combinado mexicano", concluyó el mundialista con La Roja en Francia 1998.