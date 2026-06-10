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Esta es la forma más económica de ver el Mundial 2026 en Chile: solo $5.000 de inversión

Chilevisión emitirá solo la mitad de los partidos de la Copa del Mundo, aunque existe una alternativa de bajo costo que permitirá a los hinchas seguir los 104 encuentros de la cita planetaria.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Matt McNulty - FIFA

Todo está listo para el arranque del Mundial 2026. México, una de las selecciones anfitrionas, disputará este jueves el partido inaugural del torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo A.

La ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el mítico recinto mexicano será la primera de las tres programadas para esta edición del torneo, ya que Estados Unidos y Canadá también contarán con sus propios actos inaugurales en sus respectivos territorios.

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Con la Copa del Mundo a punto de comenzar, una de las principales dudas entre los fanáticos es cómo seguir todos los partidos del torneo, considerando que los derechos de transmisión estarán repartidos entre distintas plataformas y canales.

En ese contexto, durante las últimas horas se viralizó una publicación en X del periodista Andrés Solervicens, quien explicó cuál es la alternativa más económica para ver todos los encuentros del Mundial sin gastar de más.

La opción más barata para seguir el Mundial 2026

“Un dato rata para el Mundial: si te suscribes el día de la inauguración a DSports, vía Amazon Prime o Paramount (5 lucas aprox. en ambos), ves toda la Copa hasta los cuartos de final del 11 de julio. Semifinales y final irán por CHV y ESPN (gratis)”, escribió.

Luego, detalló: “Paramount tendrá todos los partidos incluidos en su suscripción base, mientras que DSports se puede contratar como un add-on en Prime Video. Tanto la suscripción (Paramount) como el add-on (Prime), valen cerca de cinco lucas (5 mil pesos chilenos) por un mes (si se contrata el 11/6, se factura el 11/7)”.

De esta forma, contratando cualquiera de las dos alternativas, los hinchas podrán acceder a todos los partidos hasta los cuartos de final. En tanto, las semifinales y la final podrán verse sin costo adicional a través de Chilevisión, tal como indicó Solervicens.

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