Mundial 2026 en Chile: qué canal transmite por TV abierta, cómo verlo y horarios de los partidos / NurPhoto

Todo está listo de cara a la disputa del Mundial 2026, cuya fase de grupos arrancará el jueves 11 de junio.

Con 104 partidos, la etapa inicial se extenderá hasta el sábado 27 de junio, en virtud de un fixture inédito al disponer de 48 selecciones.

Considerando que la Copa del Mundo se disputará en tres países distintos, las franjas horarias de los partidos, en algunos días, se extenderán de 13:00 a 21:00 horas de Chile, aunque también habrá jornadas con juegos al mediodía o medianoche de nuestro país.

Por más que no estemos clasificados, hay disponibilidad para seguir los encuentros por TV abierta, cable y streaming.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

Los 104 encuentros estarán disponibles a través de la señal de D Sports y su plataforma DGO, además de otro streaming como Paramount+.

30 compromisos, entre fase de grupos y fase final, también se podrán seguir en la plataforma Disney+.

También habrá disponiblidad de al menos 34 partidos de la fase de grupos por TV abierta, gratis, en Chilevisión.

Los 34 partidos del Mundial 2026 que transmite Chilevisión gratis en TV abierta: calendario y horarios

Jueves 11 de junio

15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)

15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)

Viernes 12 de junio

21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)

Sábado 13 de junio

15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)

18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)

Domingo 14 de junio

16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)

19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)

Lunes 15 de junio

15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G)

18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay —Miami (Grupo H)

Martes 16 de junio

15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)

21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J)

Miércoles 17 de junio

16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L)

22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K)

Jueves 18 de junio

15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B)

18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B)

Viernes 19 de junio

15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D)

18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C)

Sábado 20 de junio

00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F)

16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E)

Domingo 21 de junio

12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H)

15:00 | Bélgica vs. Irán — Los Ángeles (Grupo G)

Lunes 22 de junio

13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J)

20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)

Martes 23 de junio

13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K)

16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L)

19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L)

Miércoles 24 de junio

18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C)

21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A)

Jueves 25 de junio

16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E)

19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F)

22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D)

Viernes 26 de junio

15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I)

20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H)

Sábado 27 de junio