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Era una de las principales promesas de campaña: Gobierno ajusta expectativas de crecimiento económico al 3,5% para 2030

El ministro Jorge Quiroz proyectó una expansión de 3% para 2027 y 2028, defendió la reforma de Reconstrucción y anunció una revisión de activos fiscales.

Martín Neut

COMISIONES SENADO: 10 de Junio 2026

COMISIONES SENADO: 10 de Junio 2026 / Oscar Guerra

El Gobierno ajustó sus proyecciones económicas y reconoció que no alcanzará la meta de crecimiento de 4% comprometida durante la campaña presidencial.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discute la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

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Según detalló, la economía crecería 3% en 2027 y 2028, mientras que para 2030 se proyecta una expansión de 3,5%. “Nuestra aspiración ha sido siempre llegar al 4%, pero de nuevo estamos siendo prudentes con las proyecciones en esta materia“, sostuvo el secretario de Estado.

El ajuste se suma al reconocimiento realizado esta semana por el Ejecutivo respecto de que tampoco logrará alcanzar el equilibrio fiscal durante el actual mandato, otra de las principales promesas económicas de campaña.

“O actuamos y tratamos de revertir este problema del crecimiento”

En su presentación, Quiroz defendió la reforma de Reconstrucción, asegurando que sin esa iniciativa la economía avanzaría hacia una “situación insostenible”. “O actuamos y tratamos de revertir este problema del crecimiento, o vamos a tener un problema bastante serio”, advirtió.

El ministro también anunció una revisión de los activos fiscales para identificar bienes prescindibles y evaluar su eventual venta. Entre las alternativas mencionó terrenos estatales en el norte del país, en medio de la expansión de la actividad minera, como una forma de generar recursos y contener el aumento de la deuda pública.

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