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Español de Osorno gana la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol y avanza a su tercera final del año

Los “Diablos Rojos” hicieron pesar la localía y se impusieron a Puerto Varas en el último juego de la llave.

Carlos Madariaga

Español de Osorno gana la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol y avanza a su tercera final del año

Español de Osorno gana la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol y avanza a su tercera final del año / The Match

Se viven horas clave en torno a la disputa del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Todo considerando que ayer lunes, en un repleto Gimnasio Monumental María Gallardo, Español de Osorno se quedó con el trofeo de la Conferencia Sur.

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En el quinto y definitivo juego de la serie, los “Diablos Rojos” fueron más certeros al imponerse por 69-55 a Puerto Varas.

Barham Amor fue el máximo anotador del partido con 17 puntos, mientras que Ja´Heim Hudson se consagró como el MVP del juego con un “doble doble”: 16 puntos y 19 rebotes.

Con el 3-2 en la serie, Español de Osorno sumó su tercera final en lo que va de la temporada, habiéndose quedado con el título de la Supercopa en marzo y siendo subcampeones de la Copa Chile en mayo.

Ahora, los sureños aguardan por la resolución este martes, a las 20:30 horas, de la final de la Conferencia Centro entre Universidad de Concepción y Leones de Quilpué, en la Casa del Deporte.

Quien se imponga de aquella llave enfrentará a los osorninos el sábado 13 de junio, a las 20:30 horas, en el Polideportivo del Estadio Nacional, en duelo único por el título del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

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