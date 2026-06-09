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¿Por qué podrían embargar a deudores del CAE con menores ingresos? La explicación del ministro Quiroz

Según el titular de Hacienda, cerca de 30 mil personas ya se han acercado a Tesorería para reprogramar su deuda del CAE.

Ruth Cárcamo

TGR - CAE

TGR - CAE

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a las personas que podrían verse afectadas por embargos asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), pese a cumplir los requisitos para quedar excluidas de esa medida.

Según explicó, el umbral establecido para aplicar embargos corresponde a ingresos superiores a $3,5 millones mensuales. Para determinarlo, se utilizó la información contenida en la Operación Renta 2025, que considera los ingresos percibidos durante 2024.

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“Pudiese ser que hay algunos casos, pocos, de personas que durante el 2025 vieron una caída de ingresos o perdieron su trabajo, y al ser medidos con la vara de 2024 pueden haber aparecido en esta situación”, señaló el ministro.

“Las personas afectadas por esa situación...”

Respecto de estos casos, Jorge Quiroz afirmó que solicitó a la Tesorería General de la República (TGR) que mantenga abiertas sus sucursales y que “las personas afectadas por esa situación pueden acercarse y que se pueda replantear los términos”.

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Agencia Uno | Jorge Quiroz / Oscar Guerra

“Los deudores que pueden pagar, la Tesorería les está pidiendo que se acerquen. El llamado es siempre a reprogramar, ya se han acercado 30 mil personas y han reprogramado”, concluyó.

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