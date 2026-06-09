Triple empate en el Senado: levantamiento del secreto bancario pasa a comisión mixta tras revés en la cámara alta

El proyecto que busca crear un nuevo subsistema de inteligencia económica sufrió un importante revés legislativo luego de que el Senado rechazara la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. Tras registrarse un tercer empate consecutivo en la Sala —esta vez por 24 votos a favor y 24 en contra—, la medida se dio por desechada en esa instancia de acuerdo con el reglamento de la Cámara Alta. Sin embargo, debido a que la iniciativa ya había sido aprobada en su primer trámite por la Cámara de Diputados, su futuro y eventual viabilidad deberán resolverse ahora en una Comisión Mixta.

Un tercer empate marcado por las ausencias

La tensión en el hemiciclo estuvo precedida por la sesión del miércoles anterior, jornada en la que el proyecto ya había enfrentado dos empates a 23 votos. En esta decisiva tercera oportunidad, el resultado exacto de 24 a 24 selló el rechazo de la norma de manera reglamentaria. La votación estuvo marcada por la ausencia de dos parlamentarios clave: el senador Matías Walker, quien se encontraba fuera del país participando en una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, y la senadora Ximena Órdenes, cuyo vuelo desde Coyhaique fue retrasado por condiciones climáticas.

El largo debate evidenció posturas profundamente divididas. Legisladores como la senadora Vanessa Kaiser argumentaron en contra de la iniciativa señalando que levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa y sin la resolución fundada de un juez afecta derechos fundamentales. En la vereda contraria, el oficialismo busca flexibilizar la herramienta para que instituciones, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), puedan actuar de forma más diligente frente a operaciones sospechosas o que involucren a funcionarios públicos y personas jurídicas.

Contexto criminal y la urgencia para la Comisión Mixta

Esta discusión parlamentaria no se da en el vacío, sino en medio de una contingencia marcada por el crimen organizado. Durante los últimos días se han revelado antecedentes de la “Operación Tokio”, un operativo que permitió desbaratar una estructura financiera utilizada por el Tren de Aragua. En dicho marco, la Fiscalía detectó una infinidad de cuentas corrientes vinculadas a ilícitos, lo que incluso mantiene bajo investigación a funcionarios de entidades como Banco Santander y Banco Estado.

Ante el escenario de tener que conformar una Comisión Mixta que podría retrasar aún más la promulgación de la ley, el senador Daniel Núñez (PC) solicitó en la misma sala aplicar discusión inmediata a la iniciativa. Frente a esto, el Gobierno asumió el compromiso de otorgar la urgencia respectiva para que la instancia bicameral trabaje con la máxima premura posible y logre zanjar las diferencias.