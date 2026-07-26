Policía alemana abate al presunto autor del ataque que dejó un muerto durante Marcha del Orgullo en Berlín
El individuo se lanzó con un arma blanca contra los agentes durante el operativo que buscaba detenerlo. Investigación apunta a motivación extremista.
La policía alemana abatió este domingo al presunto autor del ataque registrado durante la Marcha del Orgullo de Berlín, que dejó un fallecido y 29 heridos tras un atropello masivo ocurrido la noche del sábado en las cercanías del parque Tiergarten.
Según informó la Policía de Berlín en X, el sospechoso fue localizado horas después del ataque, pero “corrió hacia ellos con un arma blanca”, por lo que los agentes abrieron fuego. El hombre murió “en el lugar de los hechos”, señaló la institución.
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Previamente, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, calificó el hecho como “un ataque terrorista islamista” e identificó al sospechoso como Abdul Ballout, un ciudadano alemán de origen libanés de 21 años.
De acuerdo con los diarios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al Estado Islámico en Siria en 2025, fue detenido en Líbano y posteriormente enviado a Alemania, donde en 2026 fue condenado por “preparar un acto grave de violencia subversiva”.
El canciller Friedrich Merz informó que ninguno de los 29 heridos permanece en estado crítico, mientras las autoridades continúan investigando el atentado ocurrido durante uno de los mayores desfiles del Orgullo de Europa.
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