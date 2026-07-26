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Se robó el show en los pits: el inesperado fotógrafo que acaparó todas las miradas en el Gran Premio de Hungría de F1

El mandatario de República Checa, Petr Pavel, estuvo presente durante el GP de Hungría como fotógrafo acréditado.

Nicolás Lara Córdova

Se robó el show en los pits: el inesperado fotógrafo que acaparó todas las miradas en el Gran Premio de Hungría de F1

Se robó el show en los pits: el inesperado fotógrafo que acaparó todas las miradas en el Gran Premio de Hungría de F1 / Michael Potts

Durante este fin de semana se disputó el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada. Además, Kimi Antonelli finalizó en la tercera posición, resultado que le permitió ampliar su ventaja sobre Lewis Hamilton (5.º) y George Russell (7.º) en el Campeonato de Pilotos.

Sin embargo, más allá de la intensa acción en el Hungaroring, hubo un fotógrafo que se robó las miradas de todos: el presidente de la República Checa, Petr Pavel.

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El mandatario asistió al Gran Premio de Hungría como fotógrafo acreditado y se ubicó al borde de la pista para capturar imágenes de los pilotos y sus monoplazas.

Esta no es la primera vez que Petr Pavel es visto en un circuito de automovilismo. El presidente checo es un reconocido apasionado por la fotografía y el deporte motor, y anteriormente ya había sido visto desempeñando el mismo rol en las 24 Horas de Le Mans, grandes premios de MotoGP y el Rally Dakar.

ADN

ANDREJ ISAKOVIC

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