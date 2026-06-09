Vuelco en el futuro de una promesa de Colo Colo: “El técnico no lo quiere, vamos a negociar su salida”

Manley Clerveaux dejó Colo Colo a comienzos de este año y partió a préstamo a Deportes Puerto Montt en busca de continuidad. Sin embargo, a solo seis meses de su llegada al cuadro sureño, el futuro del joven delantero haitiano dio un giro inesperado.

Según pudo confirmar ADN Deportes, el extremo de 20 años no continuará en el conjunto albiverde y deberá retornar al Estadio Monumental para definir su situación de cara al segundo semestre. El término de su préstamo está siendo gestionado por ambos clubes y responde exclusivamente a una decisión técnica, descartándose algún problema disciplinario.

Cabe recordar que el atacante tuvo un auspicioso inicio en Puerto Montt, sumando partidos como titular y anotando tres goles en las primeras fechas de la Primera B. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo bajo la dirección técnica de Emiliano Astorga.

Ahora, con la salida del experimentado entrenador y la ratificación de Emilio Mancilla al mando del equipo, Clerveaux no entró en los planes del “Velero” para la segunda parte de la temporada. De hecho, ni siquiera fue citado por el DT para el último partido ante Cobreloa, por lo que todo indica que su salida es inminente.

Así también lo adelantó Pablo Soto, gerente deportivo de Puerto Montt, quien conversó con AS y detalló la situación del delantero. “Yo quiero ser bien claro con esto: Manley no se ha ido. El técnico no lo quiere, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo (para su salida) con Colo Colo, con su representante y con él”, afirmó.

“Lamentablemente, él (Mancilla) declaró en un medio que no lo quería, pero Manley todavía pertenece al club. Aún no hemos llegado a un acuerdo con Colo Colo y su representante. Ahora, si Manley no se quiere ir y Colo Colo no lo quiere aceptar de vuelta, el jugador va a tener que volver a Puerto Montt, pero él tiene claro que con Emilio no va a jugar. Ahora, él está en Santiago", agregó Soto.