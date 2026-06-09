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Piden cadena de oración por joven futbolista de Huachipato tras grave accidente: “Está en riesgo vital”

Martín Navarrete, jugador de la categoría Sub 16 del cuadro de Talcahuano, permanece internado tras sufrir un accidente de tránsito.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Una delicada situación mantiene en alerta al fútbol joven chileno. Martín Navarrete, jugador perteneciente a la categoría Sub 16 de Huachipato, se encuentra en estado de gravedad.

A través de sus redes sociales, el cuadro de Talcahuano pidió a sus hinchas y a la comunidad futbolística unirse en una cadena de oración por el joven futbolista, quien permanece internado tras sufrir un accidente automovilístico.

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“¡Fuerza querido Martín, estamos contigo!”, escribió la institución, sumándose a las múltiples muestras de apoyo que ha recibido el jugador durante las últimas horas.

Según informó el sitio Fútbol Joven Chile, el canterano acerero “se encuentra muy grave”. El accidente de tránsito se produjo cuando el jugador se dirigía a un entrenamiento de Huachipato.

“Lo chocaron cuando venía a entrenar. Está con riesgo vital, esperando que dé luces de recuperación”, explicó el técnico del primer equipo, Jaime García, en diálogo con RedGol. Por ahora, no se conocen mayores del estado de salud del futbolista.

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