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Se rompe una racha histórica por primera vez este siglo: la rareza de los futbolistas con “verbos”

La selección de México no contará con jugadores con verbos conjugados por primera vez desde 1998.

Gabriel Esteffan

Se rompe una racha histórica por primera vez este siglo: la rareza de los futbolistas con “verbos”

Se rompe una racha histórica por primera vez este siglo: la rareza de los futbolistas con “verbos” / Manuel Velasquez Figueroa/USSF

No queda nada para el Mundial 2026 y aparte de buscar láminas, los seguidores pasan las horas revisando cuáles serán los partidos más llamativos para disfrutar las próximas semanas.

Una de las rarezas que se dará en las camisetas de México se viralizó en redes sociales. Por primera vez desde 1998, el Tri no contará con, al menos, un jugador con un apellido que sea un verbo en participio.

¿Qué es el participio? Se trata de una forma no personal del verbo que funciona como adjetivo y se utiliza para formar los tiempos compuestos. En español, la mayoría termina en -ado (para verbos terminados en -ar) o -ido (para verbos en -er e -ir).

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ADN

Los verbos guardar y torrer (sinónimo de “tostar”), y pulir son el infinitivo de los apellidos de los mexicanos, que no estarán presentes en el torneo planetario en este siglo.

  • 2022 - 1 (Andrés Guardado)
  • 2018 - 1 (Guardado)
  • 2014 - 2 (Guardado y Alan Pulido)
  • 2010 - 2 (Guardado y Gerardo Torrado)
  • 2006 - 2 (Guardado y Torrado)
  • 2002 - 1 (Torrado)

Así como en México no habrá apellidos en participio, en dos selecciones sudamericanas sí tendrán presencia. En Ecuador, el lateral Ángelo Preciado fue convocado por Sebastián Beccacece.

En Colombia, el DT campeón juvenil Freddy Hurtado, se sumó al cuerpo técnico de la Selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Figuras, no verbos

Por cuarto mundial seguido habrá una figura geométrica presente: en Brasil 2014 y Rusia 2018, la representación corrió por cuenta de Juan Guillermo Cuadrado, quien vistió la camiseta de Colombia.

En esta Copa del Mundo, otro jugador con apellido con forma es Takefusa Kubo. El mediocampista japonés de la Real Sociedad estuvo en Catar 2022 y ahora jugará en el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Tal vez el más famoso de esta “familia” es Fernando Redondo, quien jugó un solo Mundial con la selección argentina: el de Estados Unidos 1994, donde disputó cuatro partidos.

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