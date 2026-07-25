Este fin de semana, el primer semestre de la temporada 2026 de la Fórmula 1 llega a su fin con el Gran Premio de Hungría. La undécima jornada de la máxima categoría del automovilismo vivió este sábado su prueba de clasificación, la que tuvo como sorpresa descomunal la actuación de Lando Norris.

El piloto de McLaren, actual campeón del mundo, logró terminar con la hegemonía de Mercedes en las pruebas de clasificación: los alemanes se habían quedado con las 10 poles anteriores (6 de Antonelli, 4 de Russell).

El actual monarca largará desde la posición de privilegio en Budapest, y a su lado estará Charles Leclerc de Ferrari. Más atrás estarán Oscas Piastri (McLaren), Max Verstappen (RedBull), Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Por su parte el actual líder del Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes) había rematado en la cuarta posición, pero fue castigado por no respetar una bandera amarilla en la Q3, siendo castigado con la pérdida de tres puestos. Finalmente, largará en el séptimo lugar, acompañado por Isack Hadjar.

La carrera se correrá este domingo 26 de julio, desde las 09:00 horas.