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Comisión revisora inicia trabajo por AC contra Nicolás Grau: eligieron a la persona que presidirá la instancia

La instancia deberá elaborar un informe para la Cámara y durante los próximos días definirá su cronograma de sesiones y la lista de expertos invitados.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La comisión encargada de revisar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau inició este martes su trabajo con la elección unánime de la diputada Marcela Hernando (PR) como presidenta de la instancia.

El grupo deberá analizar el libelo impulsado por parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, quienes acusan a Grau de presuntas irregularidades en materia fiscal durante el gobierno de Gabriel Boric. Entre los cuestionamientos figuran las proyecciones de deuda pública y la estimación del déficit fiscal para los próximos años.

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Tras asumir la presidencia, Hernando destacó el clima de colaboración al interior de la comisión. “Estamos todos en un ánimo súper colaborativo de cumplir esto de la manera más objetiva y eficiente posible”, afirmó.

No podemos entrar al fondo de la acusación”

La parlamentaria explicó que durante los próximos días se definirá el calendario de sesiones y la nómina de expertos que serán invitados a exponer sobre los aspectos técnicos de la acusación.

En ese sentido, indicó que aprovecharán el plazo que tendrá Grau para preparar su defensa para escuchar a académicos y exautoridades que aporten antecedentes sobre la materia.

Asimismo, recordó que la comisión no podrá abordar el fondo del libelo mientras el exministro no comparezca ante la instancia. “No podemos entrar al fondo de la acusación hasta que el acusado no comparezca”, sostuvo.

En paralelo, Grau ya comenzó a estructurar su defensa y contará con el abogado constitucionalista Patricio Zapata para enfrentar el proceso.

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