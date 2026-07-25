“Estoy siendo amenazado, dicen que me van a matar; hay gente que piensa que estoy lucrando con todo esto”

Guillermo Orellana, exarquero de Coquimbo Unido y actual guardameta de Provincial Ovalle, sufrió la pérdida total de su hogar producto de un aluvión que afectó al sector de Peñón Alto, en la comuna de Andacollo, a raíz del intenso sistema frontal que azotó gran parte de Chile y, especialmente, a la Cuarta Región.

Fue el propio futbolista quien recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda, compartiendo un dramático registro del momento en que el caudal arrasaba con su vivienda. “El aluvión se comió mi casa. Estoy perdiendo todo, todo”, se le escuchaba decir en el video.

Tras conocerse el caso, Orellana recibió la visita del alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, y del concejal de la comuna, Pablo Galleguillos. Sin embargo, la presencia de las autoridades no fue bien recibida por otros vecinos afectados, situación que el propio futbolista denunció a través de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el portero de 39 años expuso la compleja situación que está viviendo junto a su esposa. “Lamentablemente en este momento estamos pasando un momento muy complicado acá con mi esposa, porque estoy siendo amenazado por la gente acá de la comunidad”, acusó.

“Todo esto lo generó la visita de nuestro alcalde Alí Manouchehri y mi amigo personal Pablo Galleguillos. Ellos me vinieron a brindar todo el apoyo aquí a mi casa. Yo he tratado de hablar por la comunidad completa, he tratado de ayudar a mis vecinos y toda la ayuda que yo he recibido ha sido netamente de la gente que me quiere por la calidad de persona que soy”, añadió.

Finalmente, Orellana expuso que el conflicto escaló hasta recibir amenazas de muerte. “Hoy me encuentro acá encerrado, supuestamente me van a venir a matar, hay amenazas de muerte, hay vídeos, hay gente que piensa que yo estoy lucrando con todo esto, pero yo a día de hoy estoy en la calle”, afirmó.