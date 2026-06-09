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“Debe pagarme, de lo contrario vamos a tirar granadas”: la extorsión del Tren de Aragua a un artista internacional al llegar a Chile

El fiscal Héctor Barros reveló que la organización criminal exigió US$16 mil a un músico extranjero para permitir su presentación en territorio nacional.

Martín Neut

Héctor Barros

Héctor Barros / VICTOR HUENANTE

Las extorsiones del Tren de Aragua en Chile no sólo apuntaban a dueños de locales nocturnos y organizadores de fiestas.

Según reveló el fiscal regional Metropolitano Occidente, Héctor Barros, una de las víctimas de la organización fue un artista internacional que recibió amenazas apenas llegó al país para realizar una presentación.

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En entrevista con Radio Duna, el persecutor explicó que el líder de la facción investigada le exigió al músico el pago de US$16 mil para concretar su espectáculo.

“Usted debe pagarme 16 mil dólares por actuar en Chile. De lo contrario, vamos a tirar granadas al interior, vamos a matar gente al interior de los locales", habría señalado el mensaje enviado por WhatsApp.

“El dueño no se alineó, no pagó”

Barros afirmó que este tipo de amenazas formaba parte del sistema de extorsiones que la banda utilizaba para controlar fiestas y discotecas vinculadas principalmente al público venezolano.

De hecho, recordó un episodio en que un organizador se negó a pagar las exigencias del grupo. "El dueño no se alineó, no pagó, y les dispararon al interior a quien le llegara“, relató, precisando que una persona ajena al conflicto resultó herida de bala.

Las declaraciones se conocieron tras la Operación Tokio, investigación que permitió desbaratar una red presuntamente dedicada al lavado de más de $75 mil millones para una facción del Tren de Aragua en Chile y que dejó a 14 personas en prisión preventiva.

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