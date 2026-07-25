;

VIDEO. Conocida actriz lanza ácida crítica contra las actuales producciones de televisión: “Antes había más atrevimiento”

La intérprete, conocida por participar en “Tic Tac”, “Aquelarre” y “Sucupira” analizó el estado actual de la TV chilena.

Nicolás Lara Córdova

Conocida actriz lanza ácida crítica contra las actuales producciones de televisión: “Antes había más atrevimiento”

En las últimas semanas, la reconocida actriz chilena Coca Guazzini volvió a aparecer en teleseries, aunque esta vez en formato vertical, una experiencia que, según sus propias palabras, le ha permitido conocer una nueva forma de hacer televisión.

La intérprete participó recientemente en el pódcast Sin Guión, donde entregó su opinión sobre las diferencias entre las producciones de antaño y las actuales.

Revisa también:

ADN

“El país ha cambiado, el mundo ha cambiado. No somos el mismo país de la época de oro de las teleseries, donde éramos un Chile más pequeño”, comenzó señalando.

“Creo que había más atrevimiento para construir personajes y también los actores nos atrevíamos a crear personajes que se iban quedando en el corazón de la gente por mucho tiempo”, afirmó.

Guazzini comentó que, con el paso de los años, las producciones nacionales comenzaron a apostar por historias más cercanas a la realidad cotidiana, lo que también provocó un cambio en las interpretaciones.

“Empezó a ocurrir esto de las teleseries más cercanas a la realidad y, por lo tanto, personajes más cercanos a ti. Eso significa que no das un salto para crear, sino que tratas de tomar cosas tuyas, entonces es más sencillo de hacer”, relató.

“Antes nos esforzábamos en crear personajes muy distintos. A veces costaba, no era tan fácil hacerlo, pero teníamos más tiempo para trabajarlo”, agregó.

“Creo que están cansados de los temas repetidos”

Durante la conversación, Coca Guazzini recordó que los procesos creativos antiguamente eran mucho más pausados y colaborativos, lo que permitía que los actores trabajaran junto a los equipos creativos para aportar ideas que enriquecieran a sus personajes.

“Hoy día es todo más rápido. Desde cuando tú partes una teleserie, la lectura de una teleserie, donde en ese tiempo se leía mucho y se empezaban a inventar, a crear y a mostrar. ‘Oye, podría hacerlo así’. Igual te podía dar vergüenza. Por ejemplo, un personaje que fue bien distinto fue Josefina”, indicó, utilizando como ejemplo su participación en Purasangre.

“Era más interesante. Hoy día hay algunas teleseries buenas, no todas. Creo que están cansados de los temas repetidos o no se ha logrado profundizar en qué temas podrían ser más atractivos”, concluyó.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad