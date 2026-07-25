Conocida actriz lanza ácida crítica contra las actuales producciones de televisión: “Antes había más atrevimiento”

En las últimas semanas, la reconocida actriz chilena Coca Guazzini volvió a aparecer en teleseries, aunque esta vez en formato vertical, una experiencia que, según sus propias palabras, le ha permitido conocer una nueva forma de hacer televisión.

La intérprete participó recientemente en el pódcast Sin Guión, donde entregó su opinión sobre las diferencias entre las producciones de antaño y las actuales.

“El país ha cambiado, el mundo ha cambiado. No somos el mismo país de la época de oro de las teleseries, donde éramos un Chile más pequeño”, comenzó señalando.

“Creo que había más atrevimiento para construir personajes y también los actores nos atrevíamos a crear personajes que se iban quedando en el corazón de la gente por mucho tiempo”, afirmó.

Guazzini comentó que, con el paso de los años, las producciones nacionales comenzaron a apostar por historias más cercanas a la realidad cotidiana, lo que también provocó un cambio en las interpretaciones.

“Empezó a ocurrir esto de las teleseries más cercanas a la realidad y, por lo tanto, personajes más cercanos a ti. Eso significa que no das un salto para crear, sino que tratas de tomar cosas tuyas, entonces es más sencillo de hacer”, relató.

“Antes nos esforzábamos en crear personajes muy distintos. A veces costaba, no era tan fácil hacerlo, pero teníamos más tiempo para trabajarlo”, agregó.

“Creo que están cansados de los temas repetidos”

Durante la conversación, Coca Guazzini recordó que los procesos creativos antiguamente eran mucho más pausados y colaborativos, lo que permitía que los actores trabajaran junto a los equipos creativos para aportar ideas que enriquecieran a sus personajes.

“Hoy día es todo más rápido. Desde cuando tú partes una teleserie, la lectura de una teleserie, donde en ese tiempo se leía mucho y se empezaban a inventar, a crear y a mostrar. ‘Oye, podría hacerlo así’. Igual te podía dar vergüenza. Por ejemplo, un personaje que fue bien distinto fue Josefina”, indicó, utilizando como ejemplo su participación en Purasangre.

“Era más interesante. Hoy día hay algunas teleseries buenas, no todas. Creo que están cansados de los temas repetidos o no se ha logrado profundizar en qué temas podrían ser más atractivos”, concluyó.