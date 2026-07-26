VIDEOS. Bajo otro temporal: Ñublense supera a Palestino y se mete en puestos de clasificación a torneos internacionales
Los ‘Diablos Rojos’ se hicieron fuerte en su estadio y dejaron tres puntos claves en sus aspiraciones camino al cierre de temporada.
Este domingo por la tarde, en el primer encuentro del día por la fecha 16 de la Liga de Primera, Ñublense venció con comodidad a Palestino en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por 2-0.
En el primer tiempo, Sebastián Valencia (23′) y Lucas Molina (44′) marcaron los tantos para que el cuadro ‘chillanejo’ sumara tres importantes puntos.
Con la victoria, Ñublense alcanzó los 25 puntos en la tercera posición, a la espera de lo que hagan Universidad de Chile y Coquimbo Unido en sus respectivos encuentros. Palestino es sexto con 24 unidades.
En la próxima fecha, Ñublense visitará a Deportes Limache, mientras que Palestino recibirá en La Cisterna a Coquimbo Unido.
Los goles del partido
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