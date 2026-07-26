Este domingo por la tarde, en el primer encuentro del día por la fecha 16 de la Liga de Primera, Ñublense venció con comodidad a Palestino en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por 2-0.

En el primer tiempo, Sebastián Valencia (23′) y Lucas Molina (44′) marcaron los tantos para que el cuadro ‘chillanejo’ sumara tres importantes puntos.

Con la victoria, Ñublense alcanzó los 25 puntos en la tercera posición, a la espera de lo que hagan Universidad de Chile y Coquimbo Unido en sus respectivos encuentros. Palestino es sexto con 24 unidades.

En la próxima fecha, Ñublense visitará a Deportes Limache, mientras que Palestino recibirá en La Cisterna a Coquimbo Unido.

Los goles del partido

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Sebastián Valencia se elevó por los aires para convertir el primer gol del cruce entre Ñublense y Palestino, en este #MatchdayDomingo.



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