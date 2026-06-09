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Reconocida pareja de la farándula chilena confirma su reconciliación tras crisis: “Este tiempo fue necesario”

La pareja se había mantenido distanciada por poco más de un mes.

Sebastián Escares

Reconocida pareja de la farándula chilena confirma su reconciliación tras crisis: “Este tiempo fue necesario”

Esta semana, el mundo de la farándula y del espectáculo en general quedó sorprendida luego de que una reconocida pareja anunciara su reconciliación tras atravesar una profunda crisis.

Se trata de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán, pareja que el pasado mes de abril anunció su separación, tras la pérdida de dos embarazos, uno en 2025 y otro a inicios del 2026, lo que provocó el distanciamiento entre ambos.

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No obstante, tras poco más de un mes separados, la pareja confirmó que se está dando una segunda oportunidad. De hecho, por estos días la cosmetóloga y el bailarín de Axé Bahía se encuentran de viaje por Perú, precisamente en el marco de una gira del grupo por el país vecino.

“Cada uno pudo reflexionar sobre su vida”

“Al principio fue difícil sentarnos a hablar sobre nosotros. Creo que este tiempo fue necesario y maravilloso para analizar realmente lo que queríamos”, confesó Bruno Zaretti en conversación con LUN.

En esa línea, el bailarín aseguró que “cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como los que vivimos, entiendes que el amor por sí solo no siempre alcanza; también hacen falta tiempo, madurez y espacio de cada uno para sanar”.

Respecto al tiempo que se tomaron, Zaretti detalló que “cada uno pudo reflexionar sobre su vida, sus prioridades y lo que realmente quería para el futuro”.

“Cuando volvimos a hablar, lo hicimos sin culpa, con mucha honestidad y escuchándonos de verdad. Más que retomar una relación, sentimos que estábamos construyendo una nueva etapa sobre bases mucho más sólidas”, sostuvo.

Por último, el integrante de Axé Bahía manifestó que “siento que estamos disfrutando el presente de una manera más consciente, valorando las pequeñas cosas y agradeciendo la oportunidad que nos dio la vida de reencontrarnos”. Además, expresó que el deseo de convertirse en padres sigue presente, pero sin presiones y con tranquilidad.

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