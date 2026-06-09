“Me curé ahí”: Pamela Díaz revela cuál es el programa de la TV chilena “más ordinario” en el que ha participado

Pamela Díaz volvió a sacar risas con una de sus confesiones televisivas. En el reciente capítulo de Mari con Edu, la animadora recordó su participación en un programa especial ligado al Festival de Viña al cual catalogó como “el más malo que he visto”.

La “Fiera” se refirió a " Noche Cero: Especial" , espacio emitido por Canal 13 en 2024 luego de la cancelación de la gala del certamen viñamarino. Lejos de guardar silencio, la comunicadora aseguró que aquella experiencia fue una de las más caóticas que ha vivido en la TV.

Durante la conversación con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, Pamela Díaz admitió que no quería asistir al programa. “No me digas nada, me curé ahí. Dejé la cagá, yo no quería ir a ese programa (...) Me retaron, me porté pésimo”, confesó.

“Un night club era bonito al lado de esta cuestión”

Luego, la animadora fue aún más directa al evaluar el tono que tuvo la transmisión. “Ese día, el programa fue lo más malo que he visto, muy ordinario, muy ordinario (...) Nosotros fuimos finos”, lanzó entre risas.

En esa línea, Díaz aseguró que hubo escenas que la sorprendieron incluso a ella. “Yo puedo ser lo más ordinaria, pero hay cosas que no puedo”, expresó ante la reacción de sus compañeros en el programa.

La animadora también apuntó a un episodio entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, afirmando que el momento superó todos los límites del formato. "Estaba Daniela Aránguiz y se puso a atracar con Mateucci, pero era un beso con lengua. Un night club era bonito al lado de esta cuestión", señaló.

Finalmente, Pamela Díaz reconoció que durante esa jornada tomó de más y que incluso tuvo problemas para volver al aire. “Tomé una de más y me dieron ganas de fumar (...) Me decían ‘vuelve al aire’ y yo recién había prendido un cigarro. Porfiada y medio borracha, (dije) ‘no lo voy a apagar’”, recordó la Fiera.