Hija de Luis Jiménez lanza mensaje a pareja de Coté López tras críticas en redes: “Lo único que hace es...”

Raffaella Jiménez, hija de Luis Jiménez y Coté López, salió en defensa de Lucas Lama, actual pareja de su madre, luego de que el influencer recibiera críticas en redes sociales por participar en un viaje familiar por Europa.

La polémica surgió tras la publicación de una serie de registros donde se veía a Lama compartiendo con la familia de la empresaria. Ante los comentarios negativos, la joven utilizó su cuenta de Instagram para entregar su versión y destacar el rol que Lama ha tenido en la dinámica familiar.

A través de sus redes sociales, Raffaella Jiménez cuestionó los ataques contra la actual pareja de su madre. “No entiendo por qué le tiran hate a Lucas si no les ha hecho nada a ustedes ni a nosotros”, expresó.

Luego, la hija del exseleccionado nacional remarcó que la presencia de Lama ha sido positiva para el entorno familiar. “Solo nos ha hecho reír, unirnos como familia, nos ha hecho muchos recuerdos bonitos y lo único que hace es intentar hacer que todos sean felices”, agregó.

En esa misma línea, la joven describió al influencer como una persona cercana y afectuosa. Según señaló, Lucas Lama tiene “un corazón súper bonito y tiernito”, descartando que su presencia en el viaje familiar representara algún conflicto para ellos.

Para cerrar su descargo, Raffaella Jiménez explicó que el grupo quería que el influencer participara en la travesía por Europa, ya que su compañía les entregaba tranquilidad durante el recorrido. “Todos queríamos que fuera al viaje porque nos sentimos mucho más seguras si hay un hombre que sabemos que siempre nos va a defender”, sostuvo.